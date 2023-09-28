Putin'in aylık maaşı belli oldu! Duyan inanamıyor, bu olamaz diyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aylık maaşı belli oldu. Putin aylık 9 bin dolar maaş alıyor. Bu da 246 bin liraya tekabül ediyor.
Vladimir Putin, kendinin de aralarında bulunduğu bir dizi devlet görevlisinin maaşına yüzde 5,5 oranında zam yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Putin'le birlikte başbakan ve bakanların da maaşı artmış oldu.
Vladimir Putin göreve ilk başladığı 2002 yılında 63 bin ruble maaş alıyordu. TASS'ın haberine göre, son zamla birlikte Putin'in aylık maaşı 874 bin rubleye yükseldi (9 bin dolar).
Devlet başkanının maaşı bugüne kadar 1,03 ile 2,65 kat arasında artış kaydetmişti. Son zam 1,055 katlık artışa tekabül ediyor. Maaş düzenlemesinin artan enflasyondan kaynaklandığı belirtiliyor.
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