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Ekonomi Putin'in adamı açıkladı! Rus basını dünyaya servis etti: 5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek
Ekonomi

Putin'in adamı açıkladı! Rus basını dünyaya servis etti: 5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek

Yeniakit Publisher
2023-08-19 12:07:00 -
Putin'in adamı açıkladı! Rus basını dünyaya servis etti: 5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek

Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, "Bu yıl Türkiye’ye en az 5 milyon Rus turist gelecek" dedi.

Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın sonu itibarıyla Türkiye'ye en az 5 milyon Rus turist gelebilecek. Bu açıklama gazetecilere konuşan Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin tarafından yapıldı.

Gorin şu bilgileri paylaştı: "Rakamlar üzerinden konuşacak olursak uluslararası istikametlerde lider konumu Türkiye'ye ait. Türkiye'ye 2,6 milyon kişi geldi bile. Beklentimiz, yıl sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne en az 5 milyon kişinin gelmesi."

Turizm Ajansı

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