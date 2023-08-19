Putin'in adamı açıkladı! Rus basını dünyaya servis etti: 5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek
Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, "Bu yıl Türkiye’ye en az 5 milyon Rus turist gelecek" dedi.
Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Bu yılın sonu itibarıyla Türkiye'ye en az 5 milyon Rus turist gelebilecek. Bu açıklama gazetecilere konuşan Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin tarafından yapıldı.
Gorin şu bilgileri paylaştı: "Rakamlar üzerinden konuşacak olursak uluslararası istikametlerde lider konumu Türkiye'ye ait. Türkiye'ye 2,6 milyon kişi geldi bile. Beklentimiz, yıl sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne en az 5 milyon kişinin gelmesi."
Turizm Ajansı