  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa’da NATO isyanı! Solcular Macron’a resti çekti: "Bu kirli ittifaktan derhal ayrılalım!" Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti İSKİ, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttı İSKİ'den bir skandal daha Prens Harry mahkemede: ‘Hayatımızı cehenneme çevirdiler’ Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp
Dünya Putin’in ABD heyetiyle “Ukrayna” görüşmesi sona erdi
Dünya

Putin’in ABD heyetiyle “Ukrayna” görüşmesi sona erdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Putin’in ABD heyetiyle "Ukrayna" görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle Moskova’da Ukrayna konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Ukrayna" konulu görüşmesi sona erdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Witkoff arasında başkent Moskova’da yapılan görüşme tamamlandı.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rus heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer aldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmede, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili konular istişare edildi.

Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!"
Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!"

Dünya

Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!"

Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!
Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

Dünya

Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

Putin ''Grönland''a değeri biçti
Putin ''Grönland''a değeri biçti

Dünya

Putin ''Grönland''a değeri biçti

Putin ''Grönland''a değeri biçti
Putin ''Grönland''a değeri biçti

Dünya

Putin ''Grönland''a değeri biçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23