Putin’i sarsacak gelişme! Tarih verildi: Rusya karışacak
Rusya'da muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından Putin karşıtı muhalifler sokağa çıkmaya hazırlanıyor.
Rusya'da mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifleri sokağa çıkacaklarını açıkladı.
Açıklama, Rusya'nın önde gelen Putin muhalifi olarak bilinen Aleksey Navalni'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Bir süredir hapiste tutulan Navalny'nin "ölmek üzere olduğunun" açıklanmasının ardından Navalny destekçileri eylem çağrısında bulunuyordu.
Yapılan açıklamada, 21 Nisan tarihinde ülke çapında protesto gösterilerinin düzenleneceği ifade edildi.
Geçtiğimiz aylarda Navalny destekçilerinin düzenlediği protesto gösterileri büyük ses getirmiş, yüzlerce gösterici gözaltına alınmıştı.