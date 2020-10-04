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Dünya Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi
Dünya

Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışmalar devam ederken Rusya'nın sinsi bir planının ortaya çıktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:53:00 -
Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi

ABD’ye yakın Radio Liberty haber ajansı, Rusya ile ilgili dikkat çeken bir haberi dünyaya servis etti.

Kazakistanlı gazeteci Nazgul Kenzhetay, Liberty’den aktardığı habere göre, Rus paralı asker şirketi Wagner’in şu sıralarda Dağlık Karabağ’da bulunduğu ve çatışmalara katıldığını söyledi.

Haberde ayrıca tanksavar güdümlü füzelerin bölgede operasyonlarda olduğu kaydedildi.

Ermenistan'da büyük kayıplar var

27 Eylül’de Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara Azerbaycan Ordusu, jet cevaplar verdi. Ermenistan tarafından büyük zayiat var.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede yaşananların ardından uluslararası arenadan peş peşe yardımlar istedi.

 

Putin zora düşürebilir

Özellikle Rus tarafından yardım bekleyen Paşinyan’a Rus tarafının olumsuz yanıt verdiği öne sürülürken Wagner gelişmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zora düşürreceği belirtiliyor.

 

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Yorumlar

Abdullah

Dansöz putin her .... yer,kuşkumuz yok
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deniz

EYYY RUSYA WAGNERLERİ SAHAYA SÜRMEYİ BİLE AKLININ UCUNDAN GEÇİRME BİZDE SAHAYA SÜRERSEK LİBYADA SURİYEDE YENİLDİĞİN GİBİ BURDA HEZİMETE UĞRARSIN ONLADA KALMAYIZ ORTAASYADAN PİSLİK ELİNİ ÇEKTİRECEĞİZ RUS BOKLARI
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