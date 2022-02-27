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Dünya Putin'i kızdıracak karar! Hava sahalarını Rusya'ya kapattılar
Dünya

Putin'i kızdıracak karar! Hava sahalarını Rusya'ya kapattılar

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 12:15:00 -
Putin'i kızdıracak karar! Hava sahalarını Rusya'ya kapattılar

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

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