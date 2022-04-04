"Putin'i Durdurun, Çocukları Kurtarın!"

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, Manchester City forması giyen Zinchenko sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Putin'i durdurun! Ukraynalı çocukları kurtarın" diye yazdı.

Manchester City forması giyen Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ukraynalı çocukların kurtarılması gerektiğini ve savaşın bitmesi için herkesin yardım etmesini istediğini söyledi.

Ukraynalı yıldız sözlerine başlarken, "Ben sadece Ukraynalı bir futbolcu değil, aynı zamanda bir Ukrayna vatandaşıyım" dedi.

Zinchenko sosyal medya hesabındaki paylaşımda, “Ülkem, şu anda Rusya işgaline karşı direniyor ve onlara engel olmak için her şeyi yapıyorlar. Rusya, attığı bombalarla birçok evi yıktı ve ülkemize zarar vermeye devam ediyor. Birçok insanı öldürdüler ve bunların içinde tabii ki çocuklar da var. Çok fazla çocuk savaşta anne ve babalarını kaybetti ve yetim kaldılar. Lütfen, açık bir şekilde savaşın bitmesi gerektiğini belirtin. Sesiniz çıksın artık ve bu konuda yardım edin. Çocukların hayatını kaybetmesine izin vermeyin." ifadelerinde bulundu.