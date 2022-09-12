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Gündem Putin'i çılgına çevirecek duyuru: Türkiye ülkemizde İHA fabrikası açacak
Gündem

Putin'i çılgına çevirecek duyuru: Türkiye ülkemizde İHA fabrikası açacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Baykar'ın ülkelerinde İHA fabrikası kuracağını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 08:50:00 -
Putin'i çılgına çevirecek duyuru: Türkiye ülkemizde İHA fabrikası açacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Baykar'ın Ukrayna'da İHA fabrikası kuracağını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Cuma günü, Türk savunma şirketi Baykar'ın yönetimi ile görüştüğünü ve şirketin Ukrayna'da insansız hava aracı fabrikası kuracağını söyledi.

Ukrayna daha önce onlarca TB2 İHA'sı satın almış ve bunları Rusya'ya karşı etkili bir şekilde kullanmıştı.

Zelenski, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ile Kiev'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra internette Cuma günü yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da kurulacak Baykar fabrikası inşaatının detaylarını ve Ukrayna üretimi parçalar kullanılarak üretilecek yeni ürünleri değerlendirdik" dedi.

Paylaşılan videoda Zelenski'nin Bayraktar'a Ukrayna liyakat nişanı verdiği ve karşılığında, İHA figürü işlenmiş geleneksel Ukrayna gömleği aldığı görüldü.

Rusya, Türkiye'yi Ukrayna'ya İHA satışı gerçekleştirdiği için eleştirmişti.

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