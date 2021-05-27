Putin’e Türkiye tepkisi büyüyor! 'Tarih verildi' iddiası

Rusya’dan Türkiye’ye 1 Haziran’a kadar durdurulan tur satışları ve charter seferleri konusunda Moskova’nın vereceği karar beklenirken, Rus basınında “bekleyiş içindeki” turistlerin üzüntüsü, sabırsızlığı ve kaygısı geniş yer tutmaya devam ediyor. Son gelişmelere geniş yer ayıran Moskovski Komsomolets gazetesi, sektörden bazı isimlere dayanarak, kararın 28 Mayıs’ta açıklanabileceğini yazdı.

Yazıdan bazı bölümler şöyle:



"Türkiye'deki tatil beldelerine uçuşlara getirilen kısıtlamaların süresinin dolmasına bir haftadan az bir süre kaldı. Yetkililerden hala resmi bir bilgi yok. Haziran için bir gezi planlayan yüz binlerce Rus son derece üzüntülü, bekliyor. Tur paketi satın alan yüz binlerce insan, uçuşların yeniden başlamasını bekliyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitri Gorin'e göre, daha önce Türkiye'ye tur satın alan turistlerin yüzde 60'ı seyahatlerinden vazgeçmedi, ancak geziyi ileri bir tarihe erteleyerek ülkenin açılışını bekliyor. Gorin, “Hesaplamalarımıza göre, turların iptali nedeniyle tur operatörlerinin turistlere olan toplam borcu yaklaşık 20 milyar ruble. Yaklaşık 500 bin Rus, tur aldığı halde Türkiye'ye seyahat edemedi. ATOR tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye'deki tatillerinden vazgeçmedi ve seyahatlerini ileri bir tarihe erteledi. Yüzde 18'i başka bir ülkeyle değiştidi, yüzde 15’i iade edip Rusya'da dinlenmeye karar verdi ”dedi.

Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye gelmeyen turistlerin yanı sıra, başlangıçta Haziran ayı için yola çıkması planlanan Ruslar, şimdi heyecanla uçuşların yeniden başlayacağı haberlerini bekliyor.

Rus yetkililer, Türkiye'de koronavirüsün vahim durumu nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında uçuşları kısıtlama kararı aldı. Nisan ayında Türkiye'deki enfekte kişi sayısı günde 62 bin kişiye ulaştmıştı. 25 Mayıs'a kadar sert bir tecrit politikası ile yetkililer bu rakamı 9 bine düşürmeyi başardılar. Bugüne kadar Ruslar arasında popüler olan Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman tatil bölgeleri kırmızı bölge statüsünden çıktı, minimum değerlere indi.

Bir turizm acentası yetkilisi, Yelena Zuynko, “İçeriden aldığımız bilgilere göre, Türkiye ile ilgili bazı net ve anlaşılır kararlar, Moskova'da sonra 28 Mayıs'ta açıklanabilir" dedi.