Putin’e küfür eden Biden’e Rusya’dan cevap: ABD için utanç verici... Küstah... Bunak... Moruk...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik küfür içerikli açıklamalarının “küstahça” ve “utanç verici” olduğunu söyledi.

Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamada, Biden’ın, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaları “küstahça” ve “utanç” verici olarak nitelendiren Peskov, “ABD Başkanı’nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin’i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor.” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı’nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya’ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor.” ifadesini kullandı.

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The Hill’in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.