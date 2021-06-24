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Dünya Putin'e kapıları kapattı: Görüşmeyeceğim
Dünya

Putin'e kapıları kapattı: Görüşmeyeceğim

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 18:56:00 -
Putin'e kapıları kapattı: Görüşmeyeceğim

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini bildirdi.

Rutte, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirve kapsamında Putin ile yapılacak toplantılarda yer almayacağını ifade etti.

Putin ile yapılacak görüşmelere ilişkin soruya Rutte, "Ben olmayacağım." cevabını verdi.

Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Putin ile görüşmesi için "Sorun etmiyorum." dedi.

Rutte görüşmeye katılmama gerekçesi olarak 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yollarına ait "MH17" uçağını gösterdi.

Almanya ve Fransa, zirvede, Rusya ile ilişkilerin de ele alınmasına ilişkin Putin ile görüşmeye olumlu bakarken; Hollanda'nın yanı sıra Polonya ve Baltık ülkeleri Putin ile görüşmeye karşı çıkıyor.

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