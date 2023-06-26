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Dünya Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor
Dünya

Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor

Yeniakit Publisher
2023-06-26 18:28:00 - 2023-06-26 19:24:19
Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, “1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek” dedi.

Belarus'a gideceği duyurulan Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Rostov'dan ayrıldığı Pazar gününün ilk saatlerinden bu yana ilk kez konuştu.

Rus ordusuna katılmayı kabul etmediklerini hatırlatan Yevgeni Prigojin, Wagner Grubu'nun 1 Temmuz itibarıyla varlığına son vereceğini duyurdu.

Prigojin'in sözleri, dakikalar önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarıyla çelişiyor. Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösteren Wagner Grubu'nun varlığına devam edeceğini söylemişti.

"Rus hükümetini devirmeyi planlamadık"

Ayaklanma sırasında ve öncesinde yaptığı gibi sesli bir mesaj yayınlayan 62 yaşındaki Prigojin'in bu kez 10 dakikadan fazla konuştuğu duyuldu.

24 saati bulan ayaklanmada Rus hükümetini devirmeyi planlamadıklarını savunan Yevgeni Prigojin, Rus kanı döküleceği sırada Moskova'nın çevresinden geri döndüklerini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yevgeni Prigojin, sesli mesajında en çok merak edilen soruyu ise yanıtsız bıraktı. Nerede olduğuna dair bir bilgi vermedi.

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