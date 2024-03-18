Putin’e en büyük rakibinin ölümü soruldu! “Ne yapalım, hayat böyle”

Rusya'da seçim zaferini ilan eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, en büyük rakiplerinden biri olan Aleksey Navalni'nin cezaevindeki esrarengiz ölümüyle ilgili ilk kez konuştu.

Rus muhalefetinin en önemli ismi olan Navalni geçen ay hapishanede ölmüş, destekçileri ölümden Putin yönetimini sorumlu tutmuştu. Kremlin ise muhalif ismin doğal nedenlerden öldüğünü savunmuştu. Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönen Navalni, 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu. Muhalif liderin hapiste işkence gördüğü ve zehirlendiği iddiaları da gündem olmuştu.

Putin, dün Navalni'nin ölümüyle ilgili ilk defa konuştu. "Üzücü bir olay" ifadelerini kullanan Putin, Navalni'nin esir takası kapsamında bırakılmasına onay verdiğini de açıkladı. Rusya lideri, "Konuştuğum kişi daha lafını bitirmeden onay verdiğimi söyledim. Tek bir şartım vardı: Bir daha geri gelmeyecekti. Ama işte ne yapalım hayat. Olan oldu. Böyle şeyler olunca elinizden bir şey gelmiyor" dedi.