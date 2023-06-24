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Dünya Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor
Dünya

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-24 07:11:00 -
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

Telegram kanallarında paylaşılan Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı:

"Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz."

Ayrıca yayılan kayıtlarda, şunlar da kaydedildi:

"(Rus) Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."

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