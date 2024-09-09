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Dünya Putin'e büyük şok: Kritik nokta ele geçirildi!
Dünya

Putin'e büyük şok: Kritik nokta ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 12:28:00 -
Putin'e büyük şok: Kritik nokta ele geçirildi!

Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine girmsi sonrası şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Seim Nehrinde kalan diğer köprüleri de vuran Ukrayna ordusu bölgede kalmak için yoğun çaba gösteriyor.

Son gelen videolarda ayrıca 15'inci Operasyonel Tugay'dan Ukraynalı askerlerin Pokrovsky yönünde çok sayıda Rus piyadelerini öldürdüğü görülüyor.

UKRAYNA'NIN STRATEJİSİ

Ukrayna, Kursk bölgesindeki yaklaşık 780 kilometrelik bölgeyi köprüleri yıkarak izole etmeye çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırı gücünü Çernigov bölgesinin kuzeyinde, Rusya sınırına yakın bir yerde yoğunlaştırdı. Sudzha'ya düzenlenen saldırılarda Batılı ülkelerden gelen silahlar daha çok kullanılmaya başlandı. Bu başarı, Ukrayna’nın Batı'dan gelen silahları daha aktif kullanması halinde Rusya topraklarında ilerleyebileceğini de gösteriyor. Ayrıca bu bölgeye yapılan saldırılarda gösterilen başarı ileride savaşın ilerlemesi halinde Belarus’un da savaşa dahil olarak Polonya-Baltık-Ukrayna koalisyonu ile işgal edilmesinin de bir provası gibi duruyor.

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