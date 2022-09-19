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Dünya Putin'e bir şok daha! Kapıları kapattılar
Dünya

Putin'e bir şok daha! Kapıları kapattılar

Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, ortak kararla bugünden itibaren Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 21:18:00 - 2022-09-19 21:23:19
Putin'e bir şok daha! Kapıları kapattılar

AB, geçen hafta Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya alma konusunda uzlaşıya varmıştı. Ardından 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rus vatandaşlarına vize vermeyi tümüyle durduracaklarını duyurmuştu.

Uygulama, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Diğer AB ülkelerine girişte de Rus vatandaşları için kurallar, artık genel koşullardan ibaret olacak. Rus vatandaşlarının vize alması zorlaşacak, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması söz konusu olabilecek.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler, bir süredir bu fikri destekliyordu ancak Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyor, bunun yerine sadece kontrollerin sıkılaştırılmasını istiyordu.

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