Putin'e baş kaldıran Wagner'e şaşırtan davet! 'Ordumuzu eğit'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner paralı askerlerini ordusunu eğitmek üzere ülkesine davet etti. Devlet haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'un Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada bu daveti ima etti.

Lukaşenko, Wagner üyelerinden korkmadığını belirtirken, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.

NTV'de yer alan habere göre, Lukaşenko, "Ne yazık ki Wagner askerleri burada değiller. Onlara daha önce de söylediğim gibi, eğitmenleri gelip bize savaş deneyimi aktarırsa, bu deneyimi kabul edeceğiz." diye konuştu.

Putin görevlendirdi

Lukaşenko'nun daveti, Belarus liderinin Wagner güçlerinin Moskova'ya karşı başlattığı silahlı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.

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Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.