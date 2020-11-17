  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...
Dünya

Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlal etmedi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:43:00 -
Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ ve Türkiye'nin bölgedeki rolü konusunda değerlendirmeler yaptı.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Putin, bazen Türkiye ile belirli konularda yaklaşım farklılıkları olsa da diplomasi yoluyla uzlaşıya vardıklarını belirtti.

Vladimir Putin, Dağlık Karabağ meselesinin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının jeo-politik bir sonucu olduğunu söyledi.

"Kimse Türkiye'yi suçlayamaz"

Putin, Türkiye'nin bu meselede her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini fakat uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlâl etmediğini vurguladı, "Bu konuda kimse Türkiye'yi suçlayamaz" dedi.

Putin, Karabağ hususunda tarafların yaralarını sarmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini birlikte tesis etmelerini umduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir
Gündem

Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak art arda gelen koronavirüs aşısı haberlerinden sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay