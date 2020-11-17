Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlal etmedi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ ve Türkiye'nin bölgedeki rolü konusunda değerlendirmeler yaptı.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Putin, bazen Türkiye ile belirli konularda yaklaşım farklılıkları olsa da diplomasi yoluyla uzlaşıya vardıklarını belirtti.
Vladimir Putin, Dağlık Karabağ meselesinin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının jeo-politik bir sonucu olduğunu söyledi.
"Kimse Türkiye'yi suçlayamaz"
Putin, Türkiye'nin bu meselede her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini fakat uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlâl etmediğini vurguladı, "Bu konuda kimse Türkiye'yi suçlayamaz" dedi.
Putin, Karabağ hususunda tarafların yaralarını sarmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.
Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini birlikte tesis etmelerini umduğunu söyledi.