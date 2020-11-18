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Dünya Putin'den Türkiye açıklaması: Ermenistan için bu intihar olur
Dünya

Putin'den Türkiye açıklaması: Ermenistan için bu intihar olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan işgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a önemli uyarılarda bulundu. Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesinin "intihar" olacağını söylerken, Türkiye ile de Azerbaycan'ın talebi üzerine anlaşmaya vardıklarının vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:34:00 -
Putin'den Türkiye açıklaması: Ermenistan için bu intihar olur

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra ortadan kaybolan ve günler sonra istifa etmeyeceğini söyleyerek ortaya çıkan Nikol Paşinyan'a destek beklediği Rusya'dan bir darbe daha geldi!

Yaklaşık 1,5 ay süren Dağlık Karabağ savaşının ardından ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da ilk istifa gelse de sular durulmuyor, Azerbaycan'da ise bayram var.

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Pazartesi günü istifa etmesine rağmen Ermenistan'ın başkenti Erivan'da akşam saatlerinde yine gösteriler vardı.

"Türkiye ile uzlaşmaya vardık"

Paşinyan'ın sürekli destek beklediği ancak aradığını bulamadığı Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesinin "intihar" olacağını söylerken, Türkiye ile de Azerbaycan'ın talebi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’a ilişkin anlaşmayı reddetmesi halinde bunun ‘intihar’ olacağını bildirdi.

Putin, "Rossiya" devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, "Karabağ’ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek." diye konuştu.

Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normal yaşama dönülmesi, özellikle çatışma bölgesinde insanlar arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için koşulların oluşturulması halinde Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi için de koşulların yaratılmış olacağını ifade etti.

Karabağ’da 5 ardından da 2 rayonun Azerbaycan’a verilmesi konusunun geçmişte sürekli dile getirildiğini anlatan Putin, Rusya’nın 2013’te Karabağ meselesine barışçıl çözümünü başlatacak koşulları ortaya koyduğunu aktardı.

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