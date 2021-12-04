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Siyaset Putin'den Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama
Siyaset

Putin'den Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama

Rusya Lideri Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefonda görüşmesinde, Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili rahatsızlığını dile getirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:39:00 -
Putin'den Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Bölgesel konuların yanı sıra Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar SİHA'ları da gündeme geldi.

"SİHA'larla provokatif eylemlere girişiyorlar"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçladı.

Kremlin: SİHA'ların kullanılmasından rahatsızız

Öte yandan Ukrayna, ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış, bu açıklama Rusya'da büyük rahatsızlık uyandırmıştı.

Çavuşoğlu: Ukrayna'ya SİHA sattık diye suçlanamayız

G20 Zirvesi kapsamında Roma'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tarafından açıklamaların arttığı o dönemde, "Ukrayna'ya SİHA sattık diye suçlanamayız" demişti.

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Yorumlar

sizofren savar

CHP DE SİHALARDAN RAHATSIZ...TESADÜFE BAK...
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TÜRKOĞLU

SİZLERE NE DEMELİ.ERMENİSTANA,YPG-PKK YA,LİBYDA Kİ WAGNERLERİNİZE ....BİZ ÇOK MU MEMNUNUZ SİZDEN,HE....
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