Putin'den Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Bölgesel konuların yanı sıra Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar SİHA'ları da gündeme geldi.

"SİHA'larla provokatif eylemlere girişiyorlar"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçladı.

Kremlin: SİHA'ların kullanılmasından rahatsızız

Öte yandan Ukrayna, ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış, bu açıklama Rusya'da büyük rahatsızlık uyandırmıştı.

Çavuşoğlu: Ukrayna'ya SİHA sattık diye suçlanamayız

G20 Zirvesi kapsamında Roma'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tarafından açıklamaların arttığı o dönemde, "Ukrayna'ya SİHA sattık diye suçlanamayız" demişti.