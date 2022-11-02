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Dünya Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması
Dünya

Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin "Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarının tekrarlanmayacağının garantisini talep ettik. Çekilsek bile Ukrayna'nın Türkiye'ye yapılacak tahıl sevkiyatını engellemeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 17:40:00 -
Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna’nın Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırısı sonrası askıya aldığı Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatıldığını duyurdu.

'Ukrayna'da garantisini istedik'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de az önce bir açıklama yaparak Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmaması konusunda garanti istediklerini duyurdu.

Putin, "Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

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