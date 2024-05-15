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Dünya Putin'den Slovakya Başbakanı'na saldırıya ilişkin açıklama
Dünya

Putin'den Slovakya Başbakanı'na saldırıya ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-15 23:10:00 -
Putin'den Slovakya Başbakanı'na saldırıya ilişkin açıklama

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yapılan suikasta ilişkin açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim” diyerek saldırıyı kınadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Putin, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim. Bu iğrenç suç haklı gösterilemez. Robert Fico'yu cesur ve sağlam fikirli bir adam olarak tanıyorum. Bu niteliklerinin bu zor duruma dayanmasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Lütfen kendisine en içten desteğimin yanı sıra hızlı ve tam anlamda sağlığına kavuşma dileklerimi iletin” dedi.

"Başbakan Fico'yu Rusya'nın bir dostu olarak tanıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Fico’nun Rusya yanlısı bir politikacı olmasına işaret ederek, “Saldırıyı şiddetle kınıyor ve insanlık tarihi için deyim yerindeyse dönüm noktası olan bu trajik olayda Başbakan Fico'yu Rusya'nın bir dostu olarak tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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