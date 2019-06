Putin'den seçim açıklaması: Kim seçilirse seçilsin...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'de başbakanlığa kim seçilirse seçilsin onunla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Rus devlet kanalı Rossiya 1'de yayınlanan Vesti v Subbotu (Cumartesi Haberleri) programının sunucusu ünlü gazeteci Sergey Brilyov'a röportaj veren Putin'e, ABD Başkanı Donald Trump gibi İngiltere'de bir adayı destekleyip desteklemediği soruldu.

Trump, başbakanlığın en güçlü adayı Boris Johnson'a desteğini açıklamıştı. Rus lider, iktidar partisinin seçtiği kişinin başbakan olacağını belirterek, kim seçilirse seçilsin onunla çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

"Bize parmak sallıyorlar"

Sputnik'teki habere göre, bir hususa dikkat çekmek istediğini söyleyen Putin, "Rusya'daki demokratik süreçler, seçme hakkı ve benzeri konularda bize her zaman parmak sallıyorlar. Bildiğimiz gibi, İngiltere'de ülkenin bir numaralı kişisi olan kralın iktidara geliş yöntemi hiçbir sorunu çözmüyor. Kral, resmi olarak devletin başı ancak tüm iktidar yetkileri başbakanın elinde. Peki, Theresa May'in yerini alacak başbakan nasıl geliyor? Ulusal seçimlerle mi? Hayır. Parti içi seçimle geliyor. Dürüst olmak gerekirse, bu bana tuhaf geliyor. Ancak İngiliz sistemi böyle." ifadelerini kullandı.

Putin, bu sisteme saygı duyduklarını ve seçilen kişiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni liderini belirlemek üzere Avam Kamarası'nda yapılan ikinci tur oylamanın galibi 126 oyla eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson olmuştu.

Oylama, en çok milletvekilinin oyunu alan iki aday kalana dek sürecek. Partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olacak ismin 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.