Marmara'ya kritik uyarı! "Kara kış" kapıya dayandı Erakçi’den ABD ve Siyonist İsrail’in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek İran'dan dünyaya son dakika mesajı! "Düşman pişman olana kadar savaş sürecek!" Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı Zeytin devinde sarsıntı! 40 yıllık yerli dev BAKTAT konkordato ilan etti! İran'ın en büyük petrokimya üretim tesisi vuruldu! Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru
Bolu Belediyesi soruşturmasında flaş gelişme: 3 şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Gündem

Bolu Belediyesi soruşturmasında flaş gelişme: 3 şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bolu Belediyesi soruşturmasında flaş gelişme: 3 şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bolu Belediyesi soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının, nöbetçi mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine 3 şüpheli jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S, 4. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, Belediye Meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski Belediye Meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, Belediye Meclisi üyesi C.T'nin yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.

Tanju’nun kasayı teslim ettiği adama 34 dava
Tanju’nun kasayı teslim ettiği adama 34 dava

Gündem

Tanju’nun kasayı teslim ettiği adama 34 dava

Tanju Özcan’ın kuzenleri birbirine girdi! Aile içi hukuk kavgası kaçak yapı operasyonuna dönüştü
Tanju Özcan’ın kuzenleri birbirine girdi! Aile içi hukuk kavgası kaçak yapı operasyonuna dönüştü

Gündem

Tanju Özcan’ın kuzenleri birbirine girdi! Aile içi hukuk kavgası kaçak yapı operasyonuna dönüştü

Bursçu geçinen fuhuşçu Tanju hakkında şok iddia: ‘Haraç yoksa al sana mühür’
Bursçu geçinen fuhuşçu Tanju hakkında şok iddia: ‘Haraç yoksa al sana mühür’

Gündem

Bursçu geçinen fuhuşçu Tanju hakkında şok iddia: ‘Haraç yoksa al sana mühür’

