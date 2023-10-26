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Dünya Putin'den savaş uyarısı! 'Ortadoğu'da...'
Dünya

Putin'den savaş uyarısı! 'Ortadoğu'da...'

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:42:00 -
Putin'den savaş uyarısı! 'Ortadoğu'da...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal rejiminin saldırılarının Orta Doğu'nun çok ötesine yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal rejiminin saldırılarının Orta Doğu'nun çok ötesine yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Putin, işgal rejiminin Gazze'deki masum kadınların, çocukların ve yaşlıların toplu cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Putin, "Bugünkü görevimiz, asıl görevimiz kan dökülmesini ve şiddeti durdurmaktır. Aksi takdirde krizin daha da tırmanması ciddi, son derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurur. Üstelik sadece Ortadoğu bölgesi için değil, Orta Doğu sınırlarının çok ötesine de yayılabilir." uyarısında bulundu.

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Yorumlar

543

o zaman irana kıtalararası füzeler verki abd kanadayı vursun akdenize basra körfenize sende nükleer denizaltılar gönder

Gültekin

Putin endişelerinde çok haklı, savaşlar artık kuralsız yapılması ve bunu destekleyenlerin bulunması bunun da bir işareti olduğunu düşünüyoruz, bunu anlamak için uzman veya devlet adamı olmaya gerek yok, çünkü görünen köy kılavuz istemez.
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