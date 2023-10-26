Putin'den savaş uyarısı! 'Ortadoğu'da...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal rejiminin saldırılarının Orta Doğu'nun çok ötesine yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Putin, işgal rejiminin Gazze'deki masum kadınların, çocukların ve yaşlıların toplu cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Putin, "Bugünkü görevimiz, asıl görevimiz kan dökülmesini ve şiddeti durdurmaktır. Aksi takdirde krizin daha da tırmanması ciddi, son derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurur. Üstelik sadece Ortadoğu bölgesi için değil, Orta Doğu sınırlarının çok ötesine de yayılabilir." uyarısında bulundu.

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