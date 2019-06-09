Putin’den savaş açıklaması! "Vadide iki kaplan kapışırsa..." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşını Çin atasözü ile yorumlayarak kendi ülkesine 'akıllı maymun' yakıştırması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşını Çin atasözü ile yorumlayarak kendi ülkelerini 'akıllı maymun'a benzetti. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katılarak oturumda önemli açıklamalar yaptılar. "Vadide iki kaplan kapışırsa..." ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Rusya'nın konumuna değinen Putin, "Buna bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum: Vadide iki kaplan kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler." diye konuştu.

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