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Putin’den savaş açıklaması! "Vadide iki kaplan kapışırsa..."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşını Çin atasözü ile yorumlayarak kendi ülkesine 'akıllı maymun' yakıştırması yaptı.

09 Haziran 2019 Pazar 10:05
Putin’den savaş açıklaması! "Vadide iki kaplan kapışırsa..."

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşını Çin atasözü ile yorumlayarak kendi ülkelerini 'akıllı maymun'a benzetti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katılarak oturumda önemli açıklamalar yaptılar.

"Vadide iki kaplan kapışırsa..."

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Rusya'nın konumuna değinen Putin, "Buna bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum: Vadide iki kaplan kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:05
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  3. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
  4. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
  5. ABD
  6. Çin
  7. Çin atasözü
  8. akıllı maymun
  9. ticaret savaşı

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