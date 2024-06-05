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Dünya Putin'den Filistin mesajı! 'Devlet tanınmadan barış sağlanamaz'
Dünya

Putin'den Filistin mesajı! 'Devlet tanınmadan barış sağlanamaz'

Yeniakit Publisher
2024-06-05 23:51:00 - 2024-06-06 00:14:52
Putin'den Filistin mesajı! 'Devlet tanınmadan barış sağlanamaz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Putin bölgede barışın tesis edilmesinin tek yolunun Filistin Devleti'nin tanınmasından geçtiğini söyledi.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değindi.

Rusya'nın Filistin konusunda tutumunun aynı olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın tutumu aynıdır ve konjonktüre bağlı değildir. Biz Filistin devletini Sovyet döneminden bu yana uzun süredir bu şekilde tanıyoruz. Bu anlamda tutumumuz değişmedi" dedi.

Bölgedeki çatışmanın ABD kaynaklı olduğunu tekrarlayan Putin, "İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgede siyaseti tekeline alan ABD'nin eylemlerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları da sert bir dille eleştiren Putin, "Şu anda Gazze’de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor. Bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.
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Barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu da yineleyen Putin, "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak" dedi.

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