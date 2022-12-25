Putin'den "Patriot" açıklaması: Yok edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'in programına katılarak gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile yaşanan savaşa dair önemli ifadeler kullanan Putin, bölgesel rakiplerinin, "böl ve yönet" stratejisi ile Rusya üzerinde planları olduklarını savundu.

Batı'nın Rusya'yı parçalama hedefinde olduğunu vurgulayan Putin, "Bunu her zaman yapmaya çalışıyorlar. Ancak amacımız Rus halkını birleştirmek. Doğru yönde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ulusal çıkarlarımızı ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Bunu yapmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"Ayağa kalkmamız gerekiyordu"

Ukrayna ile başlayan müzakerelerde masadan kalkan tarafın kendileri olmadığını söyleyen Putin, "Bu süreçte taraflarla kabul edilebilir konular üzerine müzakerelere hazırız. Müzakereleri reddeden biz değildik. Bu onların işi. Ama ne yazık ki karşı taraf farklı kurgular içindeydi. Sert askeri eylemlerde bulundular. Öyle ya da böyle ayağa kalkmamız gerekiyordu. Donbass bölgesinde ve Kırım'daki insanların seçimlerini savunmak zorundaydık. Her şey bununla başladı" şeklinde konuştu.

"Patriotları yüzde 100 vuracağız"

ABD'nin Kiev'e gönderme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için meşru hedef olacağını da belirten Putin, "Yüzde 100 vuracağız. Patriotlar oldukça eski sistemler" derken, Rus S-300 hava savunma sistemlerinin dahi Patriotlardan daha iyi olduğunu savundu.