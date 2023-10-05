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Dünya Putin'den nükleer silah çıkışı!
Dünya

Putin'den nükleer silah çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 23:49:00 -
Putin'den nükleer silah çıkışı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer silah açıklaması geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Rusya’nın nükleer silah kullanma durumuyla ilgili soruyu cevaplayan Putin, "Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var." dedi.

Putin, Rusya'nın şu durumlarda nükleer silah kullanabileceğini söyledi:

Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak bir karşı saldırıda kullanılmasıdır.

İkinci ise Rusya’ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya’nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girerse kullanılmasıdır.
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Rus askeri doktrininde, nükleer silahlarla ilgili bir değişiklik yapmaya gerek olmadığının altını çizen Putin, bugün Rus devletinin varlığını tehdit edecek bir durumun olmadığına dikkati çekti.

Putin, “Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya’ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

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