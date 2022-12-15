  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den nükleer füze adımı: ABD ve İngiltere'yi vurabilir!
Dünya

Putin'den nükleer füze adımı: ABD ve İngiltere'yi vurabilir!

Rusya’nın Ukrayna işgali dünyada “nükleer savaş” korkusunu yeniden canlandırırken Rus lider Putin’den Batı’ya tehdit niteliğinde yeni bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 13:50:00 -
Putin'den nükleer füze adımı: ABD ve İngiltere'yi vurabilir!

Rusya’nın Ukrayna işgali dünyada “nükleer savaş” korkusunu yeniden canlandırırken Rus lider Putin’den Batı’ya tehdit niteliğinde yeni bir hamle geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni nükleer füze adımı, Batı’da büyük ses getirdi.

Putin'in ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasitedeki Yars füzelerini aktif hale getirme emri verdiği bildirildi. Füzelerin savaş koşullarına hazır hale getirildiği açıklandı.

Rusya'da yayınlanan görüntülerde, 12 bin menzilli kıtalararası füzelerin ülkenin batısındaki Kaluga bölgesinde bir askeri üsse yerleştirilmesi dikkat çekti. Bölgedeki Rus komutan Aleksey Sokolov, bu adımın Batı'ya mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti. Rus askeri yetkililerden Vadim Vyazovsky, “Yeni stratejik silahların kullanıma sunulmasıyla vatanımız rahatça uyuyabilecek” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rus Komsomolskaya Pravda, Yars füzesinin “ABD'nin Hiroşima'ya attığı nükleer füzeden 12 kat daha güçlü olduğunu” yazdı.

Putin ekim ayında Yars füzelerinin de kullanıldığı füze denemelerini bizzat izlemişti. Ekimde düzenlenen Rusya'nın nükleer tatbikatı Batı'da da dikkatle takip edilmişti.

Ukrayna işgalinin başında da Putin, ülkedeki stratejik füzelerin savaş konumuna getirilmesi talimatı vermişti. Öte yandan Putin ve diğer Rus yetkililer, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturacak bir saldırı dışında nükleer silah kullanmayacaklarını savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23