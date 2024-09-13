Putin’den NATO’ya gözdağı! Bu savaş ilanı olur

Putin, "Bu konu, Kiev rejimine Rusya topraklarındaki hedefleri vurma izni verilmesi meselesi değil. Ukrayna zaten insansız hava araçları ve diğer araçlarla bunu yapıyor. Ancak Batı yapımı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanımı, tamamen farklı bir meseledir" dedi. Putin, Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan bu tür yüksek hassasiyetli silahları kullanma kapasitesine sahip olmadığını vurguladı. Bu silahların, Avrupa Birliği veya ABD uydularından alınan istihbarat verileri olmadan kullanılamayacağını ifade etti.

NATO doğrudan katılmış olur

Putin, "Bu füze sistemlerini sadece NATO askeri personeli çalıştırabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz" diyerek, Ukrayna'ya Rusya topraklarına bu silahlarla saldırma izni verilmesinin, NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan dahil olup olmayacağıyla ilgili bir mesele olduğunu belirtti. NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya katılması durumunda, bu durumun savaşın doğasını önemli ölçüde değiştireceğini ve NATO'nun Rusya ile savaş halinde olacağı anlamına geleceğini söyledi. Putin, böyle bir durumda Rusya'nın tehditlere uygun şekilde kararlar alacağını ekledi.

Zelenskiy'nin talepleri

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aylardır Batı'dan tedarik edilen uzun menzilli ABD yapımı ATACMS ve İngiliz Storm Shadows füzelerinin Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesini talep ediyor. Zelenskiy'nin bu talepleri, uluslararası diplomasi ve askeri stratejiler açısından önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.