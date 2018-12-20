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Putin'den Mustafa Kemal açıklaması

Gazetecilerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı, Mustafa Kemal ile ilgili sorulan soruya "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" diye cevap verdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:42
Putin'den Mustafa Kemal açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin, Atatürk hakkında yöneltilen bir soru karşısında, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

"Bizim için değerli"

"Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli." diye konuşan Rus lider, Türkiye ile şu anki ilişkilere dair şunları söyledi:

"Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına karşı benimsediği bağımsız dış politikaya değer veriyoruz. Bunun bu şekilde devam edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz. Türk partnerlerimiz de Suriye'de yaptığımız işbirliği kapsamında uzlaşılara hazır."

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:42
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Atatürk
  4. Rusya
  5. Putin

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  • Yunus16Yunus161 sa önce
    SAÇMA SAPAN BİR SORU. ÖLMÜŞ BİR LİDERİMİZİ, ZAMANINDA KARS I ARDAHAN I İŞGAL EDEN ERZURUMA KADAR GELEN DÜŞMANIMIZ OLAN BİR ÜLKENİN LİDERİNE SORUYOR!! SAÇMA SAPAN SORU?? ESKİDEN YAŞAMIŞ BAŞKA ÜLKELERİN LİDERLERİ BİZİM İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ!!! ONLAR İÇİN ATATÜRK NE İFADE EDER. SAÇMALARDAN SEÇMELER.

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