Putin'den Mustafa Kemal açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin, Atatürk hakkında yöneltilen bir soru karşısında, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

"Bizim için değerli"

"Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli." diye konuşan Rus lider, Türkiye ile şu anki ilişkilere dair şunları söyledi:

"Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına karşı benimsediği bağımsız dış politikaya değer veriyoruz. Bunun bu şekilde devam edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz. Türk partnerlerimiz de Suriye'de yaptığımız işbirliği kapsamında uzlaşılara hazır."