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Gündem Putin'den MİT'in operasyonuna ilişkin ilk açıklama! Erdoğan'a bizzat söyledi
Gündem

Putin'den MİT'in operasyonuna ilişkin ilk açıklama! Erdoğan'a bizzat söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MİT koordinesi ile gerçekleşen Rusya-ABD takasına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 13:58:00 -
Putin'den MİT'in operasyonuna ilişkin ilk açıklama! Erdoğan'a bizzat söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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