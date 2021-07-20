Putin'den Kurban Bayramı açıklaması: Merhamet, adalet ve takva...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı bir mesajla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kremlin web sitesinden yayınlanan mesajında Putin, “Kökleri asırlar öncesine dayanan bu kadim bayram, müminleri İslam'ın kökenlerine ve değerlerine çekmekte, merhamet, adalet ve takva, başkalarına karşı dikkatli ve samimi bir tavır çağrısında bulunmaktadır" dedi.

Putin mesajının devamında, "Tüm dünya dinlerinin temeli olan bu yüksek hümanist, ahlaki idealler, topluma güçlü bir birleştirici güç olarak hizmet etmekte, toplumdaki etnik gruplar arası uyumun güçlendirilmesine ve halkımızın orijinal gelenekleri olan kültürel çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmaktadır" diye konuştu.



Rusya Devlet Başkanı'na göre, tüm dünya dinlerinin temelinde bu yüksek ahlaki idealler yatmakta.

Rusya'da 20 milyona yakın Müslüman, Kurban Bayramı'nı kutluyor.