Putin'den korkutan hamle! Nükleer talimatı verdi!

Rusya lideri Putin Ukrayna'ya operasyon emri vermesi sonrası NATO'dan gelen kararların ardından son dakika kararı olarak Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne emir verdi. Bir yandan müzakere görüşmeleri için diplomatik temaslar sürerken Putin'den gelen nükleer adımı tehdit olarak yorumlandı.

Putin, NATO'nun agresif açıklamaları üzerine 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri verdi. Söz konusu emir sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği belirtiliyor.

Ayrıca Putin'in Moskova'dan ayrıldığı Urallar'a geçtiği konuşuluyor.

Yaptırım üstüne yaptırım Putin'i zora düşürdü

Rusya'nın tüm uyarılara karşın yaptığı operasyonlar sonrası Avrupa ve ABD'den yaptırım kararları açıklanmıştı. Rusya SWIFT sisteminden çıkarıldı, hava trafiği Rus uçaklarına kapandı. NATO'nun çevre ülkelerini güçlendirme kararı sonrası Putin'den sert tepki geldi. Bir yandan müzakere oluşturmak için diplomasi trafiği sürerken Putin'den gelen nükleer hamlesi tehdit olarak yorumlanıyor.