Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şaka yollu olarak, ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini söyledi.

Euronews'in aktardığı habere göre, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ı aslında desteklediklerini ifade ederek, "Biden, Harris'e destek olunması yönünde seçmenlere çağrıda bulundu. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. O kadar etkileyici bir şekilde gülüyor ki, bu onun için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor" dedi.

"Trump, Rusya'ya karşı kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok fazla yaptırım ve kısıtlama uyguladı" diye konuştu.

'UKRAYNA BAŞARAMADI'

Ukrayna'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi operasyona da değinen Putin, "Ukrayna'nın amacı, Rus ordularının bir bölgeden başka bir bölgeye kaydırılmasını sağlamak ve Donbas'taki saldırıyı durdurmaktı ama başarılı olamadılar. Ukrayna şu an asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar veriyor" dedi.

Putin, ordusunun bölgede tekrar istikrarı sağladığını ve Ukrayna güçlerinin yavaş yavaş geri çekildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik. Geçici taleplere dayanarak değil, üzerinde anlaşmaya varılan ve İstanbul'da fiilen başlatılmış süreci baz alarak" ifadelerini kullandı.