  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız
Gündem

Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2024-09-06 10:53:00 -
Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

ABD seçimlerinde Donald Trump'a destek verdiği iddialarıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kamala Harris'i destekleyeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şaka yollu olarak, ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini söyledi.

 

Euronews'in aktardığı habere göre, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ı aslında desteklediklerini ifade ederek, "Biden, Harris'e destek olunması yönünde seçmenlere çağrıda bulundu. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. O kadar etkileyici bir şekilde gülüyor ki, bu onun için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor" dedi.

"Trump, Rusya'ya karşı kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok fazla yaptırım ve kısıtlama uyguladı" diye konuştu.

 

'UKRAYNA BAŞARAMADI'

Ukrayna'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi operasyona da değinen Putin, "Ukrayna'nın amacı, Rus ordularının bir bölgeden başka bir bölgeye kaydırılmasını sağlamak ve Donbas'taki saldırıyı durdurmaktı ama başarılı olamadılar. Ukrayna şu an asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar veriyor" dedi.

Putin, ordusunun bölgede tekrar istikrarı sağladığını ve Ukrayna güçlerinin yavaş yavaş geri çekildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik. Geçici taleplere dayanarak değil, üzerinde anlaşmaya varılan ve İstanbul'da fiilen başlatılmış süreci baz alarak" ifadelerini kullandı.

Putin'in tercihi Trump'ı üzdü: Nasıl davranacağımı bilmiyorum
Putin'in tercihi Trump'ı üzdü: Nasıl davranacağımı bilmiyorum

Dünya

Putin'in tercihi Trump'ı üzdü: Nasıl davranacağımı bilmiyorum

Beyaz Saray’dan Putin’e sert uyarı!
Beyaz Saray’dan Putin’e sert uyarı!

Dünya

Beyaz Saray’dan Putin’e sert uyarı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23