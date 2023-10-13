Putin'den İsrail'e uyarı: Bunun sonuçları olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde sadece devlet başkanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı zirve toplantısında konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında gelinen durumu Filistinliler ve İsrailliler için büyük bir trajedi olarak niteleyen Putin, "Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı ve her iki tarafta da binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı gelişmeler hakkında birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. Yaşananlar, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda karşı karşıya kaldıkları büyük bir trajedi, ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucudur" dedi.

'Ciddi sonuçlara gebe'

İsrail'in kara harekatı planlarını eleştiren Rusya lideri, "Gazze'de kara harekatıyla ilgili hazırlık planları olduğunu duyuyoruz. Ancak meskun mahallerde ağır teçhizatın kullanılması, zor bir iştir ve tüm taraflar için ciddi sonuçlara gebedir. Askeri teçhizat olmadan bu çok yoğun meskun mahallerde harekat düzenlemek ise daha zordur. En önemlisi de, sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Zira orada 2 milyon kişi yaşıyor" mesajını gönderdi.