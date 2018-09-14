Putin'den İdlib mesaisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib’deki durum ile ilgili Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada, Putin’in konsey üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda Suriye’nin İdlib bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Peskov, İdlib'deki gelişmelerle bağlantılı olarak “Bu yerleşim yerinde yüksek terörist yoğunluğu ve bunların istikrarsızlaştırma eylemleri ile bağlantılı olarak endişeler dile getirildi.” dedi.

Peskov toplantıda iç sosyal ekonomik problemlerin de ele alındığını kaydetti.