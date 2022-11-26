Putin'den flaş toplantı! Türkiye ile ilgili o detay dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ankara'da gerçekleşen Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile ABD İstihbarat Servisi (CIA) arasındaki toplantıyı ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Başbakan Mihail Misuştin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Direktörü Sergei Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov'un ile toplantı yaptı.

Toplantı öncesi konuşan Rusya lideri Putin, Ankara'da gerçekleşen Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) ve ABD İstihbarat Servisi (CIA) toplantısını işaret ederek, "Bugün sizinle G20 zirvesindeki Rus delegasyonunun ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) çalışmalarının sonuçlarını ele alacağız. Ayrıca, Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin’in, ABD ortağıyla görüşmesinin Ankara’da ne şekilde geçtiğini istişare edeceğiz. Kısa bir süre önce Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısı için Erivan'daydım. Orada, hem çok taraflı bir formatta hem de Ermenistan yönetimiyle yapılan görüşmede ele alınan ve istişare etmemizi gerektiren birkaç konu var. Bunları ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Putin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Putin'in belirlediği başlıkları değerlendirmek üzere toplantıya geçti.