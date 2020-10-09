Putin'den Ermenistan'ı şok eden açıklama: Yardım edemeyiz

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Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik alçakça saldırısı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu dört koldan ilerleyişini sürdürüyor. İşgal altında bulunan Karabağ topraklarını tek tek kurtaran Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerine ağır darbe vurdu. Bozguna uğrayan Ermenistan ordusu bugüne kadar çok sayıda zayiat verdi.

Köşeye sıkışan Ermenistan yönetimi ise Türkiye ve Azerbaycan'ı durdurmaları için Rusya'ya ve Batılı ülkelere yalvarmaya başladı.

Putin Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu kabul etti

Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu büyük bir trajedi ve çok endişeliyiz. Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ insanları bize yabancı olmayan bir bölgenin insanları." dedi.

Rusya'da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı'nın 2 milyonun üzerinde de Ermeni'nin yaşadığını aktaran Putin, "İnsanlar ölüyor, büyük kayıplar var. Her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Bu çatışmanın çok yakın bir zamanda biteceğini umuyoruz. Ancak görünüşe göre bu tamamen sonlanmayacak. Bu halen çok uzak bir olasılık" diye konuştu.

Bölgede ateşkesten yana olduklarını belirten Putin, "Ateşkesin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekiyor." dedi.

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu kabul eden Putin, "Ancak bu büyük çatışmalar Ermenistan topraklarında yaşanmıyor. Savaş Azerbaycan topraklarında gerçekleştiği için Rusya Ermenistan'a yardım edemez" ifadelerini kullandı.