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Dünya Putin'den dünyayı korkutan nükleer tehdit
Dünya

Putin'den dünyayı korkutan nükleer tehdit

Nükleer kuvvetleri savaşa hazır hale getireceklerini söyleyen Rusya Lideri Vladimir Putin, 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olan SARMAT II nükleer füzelerinin çok yakında savaş için konuşlandırılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:11:00 -
Putin'den dünyayı korkutan nükleer tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı'nda konuşan Putin, hem Ukrayna'ya hem de NATO'ya meydan okudu. Rusya lideri nükleer silah konusunda da tehdit gibi sözler sarf etti.

"Ordumuz büyük bir deneyim kazandı"

Putin askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada "NATO'nun neredeyse tüm temel ülkelerinin silahları Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek. Ordumuz büyük bir deneyim kazandı" dedi.

"Nükleer Kuvvetleri hazır edeceğiz"

Kıtalar arası Sarmat füzelerini yakında savaş görevinde hazır olacağını belirten Putin, "Ukrayna operasyonu dronların önemini gösterdi. Orduyu modern silahlarla donatacağız. Suriye'de elde ettiğimiz deneyimleri kullanılacak. NATO'yu en iyi şekilde analiz edeceğiz. SARMAT II füzeleri çok yakında savaş için konuşlandırılacak. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarmat Füzesi nedir?

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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