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Dünya Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor
Dünya

Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma kapsamında Karabağ'da Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:28:00 -
Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." dedi.

Putin, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak, dün gece Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes kararını değerlendirdi.

Karabağ’da yaşananları "trajedi" olarak tanımlayan Putin, "Kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. 

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

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