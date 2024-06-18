Putin'den, Avrupa'ya şaşkına çeviren hamle! İlk defa oldu

Taceddin Kutay, Akşam gazetesindeki köşe yazısında Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa siyasetinde yeni bir durumu ortaya çıkardığını belirten Kutay, Putin Rusyası'nın Avrupa'nın aşırı sağ partilerine destek vererek Amerikan siyasetini dengelemeye çalıştığını ifade etti. Bu durumun Avrupa siyasetindeki hakiki dönüşümü yansıttığını söyleyen Kutay, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa siyasetinde şimdiye kadar ortaya çıkması tahayyül edilmeyen bir durumu neticelendirdi. Savaş öncesi dönemin ve Savaş'ın mahcubiyetini taşıyan nesiller artık Avrupa siyasetinde söz sahibi değil. Hatta bunların ilk dönem talebeleri de tasfiye edilmiş bir jenerasyon. Buna mukabil savaş ile ilgili ilgili herhangi bir hissiyati olmayan, zor yılların manevi yüklerini omuzlarında hissetmeyen, daha sert, daha talepkar bir jenerasyon Avrupa siyasetinde hükümferma. Bu tutum seçmen davranışlarına da yansıyor. Elbette dikkat çeken ve incelenmesi gereken bir durum bu fakat seçim sonuçlarının asıl ilgi çekici tarafı bu keyfiyetin ötesinde.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dogu-batı siyaseti çerçevesinde şekillenen Avrupa, batı tarafında yer alan ülkelerin herhangi bir surette Rusya ve Rusya'ya mücavir devletlerin etki alanının dışında tutulması esasına dayalı bir politik atmosfere büründü. Alman Sosyalist Partisi SPD, 1959 yılında Godesberg Programını ilan etti ve Amerikancı bir Almanya'nın bir parçası olmayı benimsediğini cihana duyurdu. Dolayısıyla Almanya içinde Varşova Paktı'nın çıkarlarını savunacak bir siyasal oluşuma mahal kalmadı. Böyle bir ortamda Almanya içinde ister Hristiyan Demokratlar isterse sosyal demokratlar iktidara gelsin Amerikan siyaseti Almanya'nın şaşmaz rotasını ortaya koymaktaydı. Putin Rusyası bu keyfiyeti değiştirmek adına Avrupa siyasetine bir başka dinamik üzerinden angaje olmayı başardı. Avrupa'nın ırkçı ve aşırı sağcı partileri Rusya'nın finansal desteği ile palazlandı, serpildi, büyüdü... gün sonunda vardığımız nokta, Amerikan siyasetine ciddi bir muhalefet olarak ortaya çıkan aşırı sağın Avrupa'daki yükselişinin, aslında Putin ve Rusya'nın başarısı olarak telakki edileceği bir noktadır.

Berlin duvarının yıkılması sonrasında doğuya ait siyasal unsurlar ilk defa Avrupa siyasetinde etkili hale geldi. Bu Canan ışığın uzun soluklu olup olmayacağı bir başka tartışma, fakat hakikat şu: surda bir gedik açıldı. Bu Avrupa Siyasetindeki hakiki dönüşümün ruhunu ortaya koyması bakımından önemli bir husustur."

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