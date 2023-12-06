Putin'den BAE televizyonunda Filistin çağrısı!

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki işgalini değerlendiren Putin, "Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir. Burası Filistinlilerin yaşadığı topraktır, burası tarihsel olarak onların toprağıdır." dedi.

Putin sözlerini şu mesajla tamamladı: Bu bölgede bağımsız bir Filistin Devleti olması gerekiyor.

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