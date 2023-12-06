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Gündem Putin'den BAE televizyonunda Filistin çağrısı!
Gündem

Putin'den BAE televizyonunda Filistin çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 22:58:00 - 2023-12-06 23:11:24

Orta Doğu ziyareti kapsamında Arabistan'a giden Rusya Devlet Başkanı Putin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki işgalini değerlendiren Putin"Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir. Burası Filistinlilerin yaşadığı topraktır, burası tarihsel olarak onların toprağıdır." dedi.

Putin sözlerini şu mesajla tamamladı: Bu bölgede bağımsız bir Filistin Devleti olması gerekiyor.

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