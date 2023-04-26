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Gündem Putin'den Akkuyu Nükleer Güç Santrali kararı
Gündem

Putin'den Akkuyu Nükleer Güç Santrali kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 16:04:00 -
Putin'den Akkuyu Nükleer Güç Santrali kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik törene video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akkuyu NGS sahasında ilk nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene katılacağı ifade edildi.

Putin'in törene video konferans yöntemiyle iştirak edeceği bilgisi verilen açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaatın Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 ünitenin devreye alınacağı belirtildi.

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