Putin'den ABD'yi kızdıracak Kuzey Kore açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in bugün Kuzey Kore’nin 76. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kim Jong-un’a kutlama mesajı gönderdi.

Mesaj metninde, “Değerli Yoldaş Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Ortak çabalarımızla Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı planlı bir şekilde güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadesine yer verildi.

İşbirliğinin her iki halkın temel çıkarları doğrultusunda olup, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla da uyumlu olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine dayandığını ve en yüksek seviyede bulunduğunu, iki ülke liderleri arasında Pyongyang'da gerçekleşen son yapıcı ve bilgilendirici görüşmenin de bunu doğruladığını yazdı.

Putin, “İçtenlikle size sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza da barış ve refah diliyorum” diye ekledi.