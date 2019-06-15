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Putin'den ABD'ye "ticaret savaşı" çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başlattığı "ticaret savaşlarına" ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kural dışı yöntemlerle zorbalık ve rakipleri ortadan kaldırma girişimleri devam ediyor. Ülkeler arasındaki güven ve adil rekabet tekrar tesis edilmelidir" dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Putin'den ABD'ye "ticaret savaşı" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonomik rekabette kuralsız bir savaş yürütüldüğüne işaret ederek, “Kural dışı yöntemlerle zorbalık ve rakipleri ortadan kaldırma girişimleri devam ediyor. Ülkeler arasındaki güven ve adil rekabet tekrar tesis edilmelidir.” dedi.

Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

"Bize göre tek mantıklı yol..."

İran ile varılan nükleer anlaşmaya yönelik durumdan herkesin endişe duyduğunu belirten Putin, “Bize göre tek mantıklı yol, anlaşmadaki tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesidir.” diye konuştu.

ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının nükleer silahsızlanmayı olumsuz etkilediğini anlatan Putin, “Rusya, İran ile varılan anlaşmanın bir tarafı olarak sorumluluklarını getirmeye devam edecek.” dedi.

Suriye krizinin çözüme ulaştırılmasının da önemini vurgulayan Putin, “Suriye krizinin çözümü, bölgemizdeki güvenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Suriye’de siyasi reformları mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında küresel ekonomik gelişmelere de değinen Putin, “Maalesef, dünya genelinde ticaret savaşları artarken, kural dışı yöntemlerle zorbalık ve rakipleri ortadan kaldırma girişimlerini içeren mücadele devam ediyor. Ortaklaşa bir şekilde bu durumdan çıkmaya yönelik atacağımız adımlar hiç olmadığı kadar önem taşıyor.” dedi.

Putin, küresel ekonomik kalkınmada Asya’nın rolünün önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu girişimler hepimizin menfaatinedir"

Ülkeler arasındaki güven ve adil rekabet tekrar tesis edilmelidir. Asya ülkeleri nezdinde korumacılığı, yaptırımları ve siyasi kısıtlamaları kaldırarak ticaretimizi artırmalıyız. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yatırımları ve sanayi alanındaki iş birliğini derinleştirmeye kararlıyız. CICA üyeleri tarafından desteklenen Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin'in “Kemer ve Yol” projesiyle entegrasyon süreci ise devam etmektedir. Bu girişimler hepimizin menfaatinedir.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
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