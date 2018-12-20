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Putin'den ABD'nin kararına ilk yorum!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "ABD Başkanıyla aynı fikirdeyim. Evet DAEŞ yenildi" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:47
Putin'den ABD'nin kararına ilk yorum!

Geleneksel yıllık basın toplantısını düzenleyen Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumladı.

'Çekildiklerine dair bir emare yok'

Rus lider, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair bir emare yok. Birçok kez Afganistan'dan çekileceklerini söylediler fakat hala oradalar. Trump ile DEAŞ'ın yenildiği konusunda aynı fikirdeyim" dedi.

Putin, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının gayr-ı meşru olduğunu da söyledi. Rusya liderine göre, DEAŞ teröristlerinin yeniden bir araya gelme riski var. ABD Başkanı Trump, yaklaşık 2000 Amerikan askerinin Suriye'den ayrılacağını dün duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:47
  1. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • NurNur28 dk önce
    Aynen bizde inanamıyoruz yine bir katakullileri var eminim devletimizde bunu yutmadı
  • hüseyinhüseyin53 dk önce
    Yalnız işid i beslemek için ilk zamanlar kim yardım etmişti onlara hatırlayan varmı, Esed i zayıflatıp ABD ve Rusyayı Suriye ye musallat ettik, ülke olarak suçluyuz maalesef.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    DAEŞ İ KİM KURDU? ABD VE İNGİLTERE. KİM BİTİRDİ? İSTEDİKLERİ SONUCU ALAMAYINCA ABD VE İNGİLTERE FESH ETTİ. BİR KISMINI ABD GÖTÜRDÜ, TÜRİYE DEN Giden TERÖRİSTLERDE TEKRAR DEVLET E TESLİM OLMAK İSTEDİLER, DEVLETİMİZ KABUL ETMEDİ. HEPSİ KİRALIK KATİİLER! ŞİMDİ ABD BAŞKA YERLERDE KULLANIYOR

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