Putin'den, 6'lı masaya büyük şok! Bu gelişme, uykularını kaçıracak

Rusya lideri Putin'in, Türkiye'de gaz merkezi kurmak istediklerine dair son açıklamasının muhalefetin moralini iyice bozduğunu belirten Kurtuluş Tayiz, bu açıklamalar karşısında CHP ve İYİ Parti cephesinden "Putin, Cumhur ittifakına katıldı" yorumlarının geldiğine dikkat çekti. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da, Meral Akşener'in burada Rusya ve Putin'i hedef alan açıklamaları dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında durması gerektiğini belirterek iktidarı eleştirdi. Meral Akşener de uzun süredir Rusya'ya yaptırım talep ediyor ve Putin'i haddini aşmakla eleştiriyor.

Putin'in, Türkiye'de gaz merkezi kurmak istediklerine dair son açıklaması ise muhalefetin moralini iyice bozdu.

Bu açıklamalar karşısında CHP ve İYİ Parti cephesinden "Putin, Cumhur ittifakına katıldı" yorumları geldi.

CHP medyasında da Putin'in, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı seçtirmek için "AK Parti il başkanı gibi çalıştığı" değerlendirmeleri yapılıyor.

Muhalefet, yeni dünyada siyasetin ve iktidar mücadelesinin küresel bir niteliğe büründüğünü kavramaktan çok uzak. Eskiden siyaset kendin pişir kendi ye misali sadece içeriyle sınırlıydı. Dışarının içeriye etkisi kısıtlı ve örtülüydü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel çeperleri aşarak dünya çapında siyasi-diplomatik bir aksiyon geliştirebildiği için Türkiye'yi küresel aktöre dönüştürebildi. Erdoğan'ın büyük bir lidere dönüşme sürecinin arkasında işte dünyadaki bu değişimi-dönüşümü görmesi gerçeği yatıyor.

6'lı masa, Boston-New York-DC arasında Pensilvanya'dan icazet kovalayan Kılıçdaroğlu'nun peşinde, maalesef toplumsal muhalefetin enerjisini tüketmekle meşgul.

Dünyadaki yeni durumlardan ve değişimlerden bahsederken, muhalefet etme biçimlerinde de bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu işaret ediyoruz. 6'lı masanın bu değişimi yakalaması biraz zor görünüyor; daha kaç seçim yenilgisi gerekir kendilerine çeki düzen vermeye bilemiyorum; fakat, Pensilvanya'dan icazet koparmaya çalışan siyasetçi tipinden kurtulmaları gerektiğinin şart olduğuna inanıyorum."