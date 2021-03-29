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Dünya Putin 'Yanımda bulunduruyorum' diyerek ilk kez açıkladı
Dünya

Putin 'Yanımda bulunduruyorum' diyerek ilk kez açıkladı

Yeni tip koronavirüse karşı aşı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her ihtimale karşı komodinin üzerine termometre koyduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:02:00 - 2021-03-29 15:02:33
Putin 'Yanımda bulunduruyorum' diyerek ilk kez açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, aşı olduğu günün akşamı yatmadan önce her ihtimale karşı komodinin üzerine termometre koyduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Putin, "Her ihtimale karşı, yatmaya gittiğimde komodinin üzerine termometre koydum" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya lideri, geçen günlerde Kovid-19 karşı ilk doz aşıyı yaptırmıştı. Putin'in Rusya'da tescillenen üç aşıdan hangisini kullandığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı'nın ikinci dozu da olacağını belirterek, aşıdan sonra hiçbir yan etkiyle karşılaşmadığını ve kendini iyi hissettiğini açıklamıştı.

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